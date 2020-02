Oroscopo Branko oggi, giovedì 6 febbraio 2020: le previsioni segno per segno (Di giovedì 6 febbraio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 febbraio 2020: Ariete Cari Ariete, quest’oggi Branko e le stelle vogliono premiare il vostro ottimismo, Venere transita veloce e vi spinge a fare altrettanto nelle gare professionali, ma anche nelle conquiste d’amore. L’influsso positivo di Marte, poi, potrà aiutare anche il lavoro. La Luna invece quest’oggi è in Cancro ed è litigiosa, disturba la digestione, vi tocca digerire un boccone amaro, non sarà facile. Toro Cari Toro, Venere in Ariete transita ... tpi

