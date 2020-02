Nestlé: “1,4 miliardi di euro per favorire produzione di plastica riciclabile” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Siamo molto impegnati sul tema della plastica e con un investimento di 1,5 miliardi di franchi svizzeri (1,4 miliardi di euro) vogliamo favorire lo sviluppo di filiere di produzione di PE (polietilene) e PP (polipropilene) riciclabile, materiali che oggi è difficile trovare sul mercato e che hanno un elevatissimo livello di sicurezza alimentare”. L’impegno nella green economy è uno dei punti cardine della strategia imprenditoriale per il futuro di Nestlé, ha ricordato Marco Travaglia, che dal primo ottobre 2019 si è insediato come nuovo Presidente e Amministratore Delegato Italia e Malta del Gruppo Nestlé. Per questo obiettivo, ha spiegato Travaglia nel corso di un incontro con la stampa a Milano, il primo dopo il suo insediamento, “abbiamo anche messo a disposizione un investimento ad hoc di 250 milioni di franchi svizzeri (232,9 milioni di euro) su un fondo di ... caffeinamagazine

