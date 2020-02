Nasce “AspettateC”, il focus sulla Serie C su Sportitalia (Di giovedì 6 febbraio 2020) La programmazione di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) si caratterizza da sempre per l’attenzione anche alle squadre di ogni categoria, scelta che non fa che scaturire l’interesse di un pubblico il più possibile variegato. E ora questa idea sarà ulteriormente confermata da un nuovo format dedicato alla Serie … L'articolo Nasce “AspettateC”, il focus sulla Serie C su Sportitalia calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie Nasce “AspettateC”, il focus sulla Serie C su Sportitalia: La programmazione di Sportitalia (visibi… -