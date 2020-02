Motorola Razr 2020: prezzi, uscita e dove acquistarlo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il nuovo Motorola Razr sarà disponibile in Italia da oggi, 6 febbraio. A tre mesi dal lancio, l’azienda controllata da Lenovo ha dovuto far fronte a un enorme successo di pubblico in fase di pre-ordine che ha fatto slittare la data di uscita prevista registrando comunque una domanda che potrebbe essere superiore all’offerta, almeno in questa prima fase. Lo smartphone sarà disponibile in anteprima esclusiva con TIM, che è tra i primi operatori in Europa a supportare la eSIM integrata all’interno dello smartphone, ossia la scheda virtuale che, senza alcun supporto fisico, consente l'attivazione e la gestione delle linee mobili. Motorola RazrLo smartphone sarà disponibile nei negozi TIM al prezzo di 1599 euro o in formula rateizzata (49 euro per 30 mesi, senza anticipo). Gli utenti che hanno richiesto di essere inseriti all’interno della ... gqitalia

Motorola Razr Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Motorola Razr