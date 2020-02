Meteo ROMA: BEL TEMPO e ancora TRAMONTANA, temperature in rialzo da venerdì (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA si presenterà assolato giovedì, ma in un contesto decisamente invernale e con vento ancora sostenuto. Il bel TEMPO proseguirà anche nei giorni a seguire, con temperature in progressiva risalita. Giovedì 6: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 23 Km/h, raffiche 69 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. venerdì 7: sereno. Temperatura da 2°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Sabato 8: sereno. Temperatura da 3°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Domenica 9: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in aumento. Vento: in ... meteogiornale

