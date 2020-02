Meteo Italia 7 Giorni: ANTICICLONE spazza via l'inverno. TEMPESTE in Europa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Meteo SINO AL 12 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Una corrente d'aria artica continua a coinvolgere l'Italia, in particolare le regioni meridionali, ma da ovest torna ad imporsi un potente campo di alta pressione che sarà in grado di dare una spallata all'irruzione fredda. Le temperature, dopo essere crollate in picchiata, risaliranno rapidamente la china e torneremo allo scenario già visto spesso in quest'inverno. Le condizioni Meteo stanno quindi migliorando definitivamente anche all'estremo Sud, stante la nuova espansione dell'ANTICICLONE dall'Europa Occidentale, che sarà causa non solo di un periodo più stabile ma anche di un nuovo rialzo delle temperature. La sacca d'aria artica si sposterà verso levante e registreremo un cambio di circolazione con il ritorno di miti correnti oceaniche. Il freddo di questi Giorni si è manifestato attraverso un brusco calo ... meteogiornale

