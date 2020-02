La FIBA International Cup in esclusiva su DAZN (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un nuovo evento è in arrivo nel weekend di DAZN, che si appresta ad incrementare la propria offerta sportiva (senza alcuna modifica alle condizioni tariffarie) accontentando i tantissimi appassionati di basket italiani. La piattaforma di streaming, infatti, trasmetterà in diretta e in esclusiva le semifinali e la finale della FIBA Intercontinental Cup di Basket in … L'articolo La FIBA International Cup in esclusiva su DAZN calcioefinanza

FIBA International Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FIBA International