Juventus, Bonucci si allena a parte: come sta il difensore (Di giovedì 6 febbraio 2020) Bonucci si è allenato a parte, ma nulla di allarmante: il difensore ci sarà per la sfida tra Hellas Verona e Juventus La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Non preoccupano le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci, che questa mattina ha sostenuto una sessione di allenamento personalizzata. Nulla di allarmante, dunque, in vista della partita di sabato prossimo contro l’Hellas Verona. Bonucci sarà in difesa, sul terreno di gioco del Bentegodi, per guidare i compagni verso la vittoria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

