Gli alberi sono come capsule del tempo della storia umana (Di giovedì 6 febbraio 2020) come capsule del tempo, gli alberi dell’Amazzonia conservano le tracce della presenza umana: sono rimaste nei loro cerchi, nel Dna e nelle tracce fisiche e chimiche. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Trends in Plant Science dai ricercatori coordinati da Victor Caetano-Andrade, del Max Planck Institute for the Science of Human History a Jena, in Germania. Poiche’ gli alberi sono molto longevi, alcune specie tropicali vivono fino a 600 anni, possono testimoniare cambiamenti significativi nella storia umana. “Man mano che gli alberi crescono, assorbono nel legno i dettagli di ciò che li circonda, creando istantanee dell’ambiente nel tempo“, rileva Caetano-Andrade. Combinando tecniche come lo studio degli anelli, l’analisi degli elementi chimici e la genetica, aggiunge, “possiamo ottenere informazioni sul clima e sugli eventi ... meteoweb.eu

ClaudioZavatti1 : RT @era_geo: Quando c’è vento gli alberi cadono ovunque, anche a Milano, senza che nessuno chieda le dimissioni del sindaco. - marcymarcy17 : RT @Moonlightshad1: Quando c’è vento gli alberi cadono ovunque, anche a Milano, senza che nessuno chieda le dimissioni del sindaco. https:… - mimich58 : @orfini Il problema caro Orfini è che di punti di riferimento proprio fissi-fissi ce ne sono pochini. Forse gli alberi... -