Food, i 10 comandamenti del 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il mondo del Food è sempre più attento a proporre trend interessanti e davvero unici che ci possono accompagnare a fare scelte consapevoli. Quali sono i 10 comandamenti del Food che andremo a seguire in questo 2020? Quali sono le tendenze più interessanti? TheFork, principale app di ricerca e prenotazione dei ristoranti online al mondo, ci svela 10 tendenze scovate insieme ai trend hunter di NellyRodi, società di consulenza specializzata in trend forecasting e innovazione. Soul Food Il cibo deve far bene al corpo e deve far bene anche all’anima, con ingredienti che ci permettono di vivere meglio. Anche i ristoranti cercheranno di proporre sempre più emozioni nei piatti, Effetto Wow Tutti vogliamo vivere un’esperienza quando andiamo al ristorante.e Non solo mangiar bene, ma anche vivere un’esperienza unica, per coinvolgere tutti i sensi. Ristoceutica La nutraceutica fa ... bigodino

Food comandamenti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Food comandamenti