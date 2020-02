Elodie sensuale e perfetta, calze trasparenti e body: Marracasch commenta [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una FOTO molto sexy, in collant, body con ampia scollatura e sguardo dritto in camera: è la scelta di Elodie per lanciare il singolo Andromeda che è in gara a Sanremo. Il fidanzato apprezza. Elodie è esplosiva, Marracash è felice Il rapporto tra la cantante e il rapper va avanti a gonfie e vele dopo … L'articolo Elodie sensuale e perfetta, calze trasparenti e body: Marracasch commenta FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

CherryD92 : @AttilioScalesse Levante molto carina, ma per me non c'e confronto con Elodie. Il modo di muoversi sensuale, quella… - aviola59 : Un pezzo che è una bomba, voce stupenda, sensuale ma non volgare, presenza scenica assurda, era totalmente dentro a… - CherryD92 : RT @AndreaCal2: Io totalmente in loop con #Andromeda di @Elodiedipa. La più sensuale, moderna e accattivante tra tutte le canzoni già ascol… -