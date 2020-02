Christian Eriksen: «Con l'Inter voglio fare un passo avanti» (Di giovedì 6 febbraio 2020) «Ciao, piacere». Saluta in italiano Christian Eriksen, prima di sedersi e iniziare la chiacchierata. È all'Inter da una settimana, ma sa già come muoversi. Fa tutto con disinvoltura, si cambia d'abito, si mette in posa per le foto, si presta per le stories sui social come se nulla fosse. Anche in campo è così, da sempre. Fin da quando, non ancora maggiorenne, è stato catapultato nel calcio dei grandi. Odense, Ajax, Tottenham. Ora l'Inter. In Olanda ha vinto tre campionati di fila, con gli Spurs ha sfiorato la Champions nella passata stagione perdendo in finale contro il Liverpool, è stato eletto per quattro volte giocatore danese dell'anno e con la sua nazionale ha già giocato due volte il Mondiale. Una parlantina spigliata, movimenti eleganti, come quando sul campo cerca con lo sguardo il compagno libero ... gqitalia

