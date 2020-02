Beatrice Valli svela il sesso del nascituro con un baby shower (Di giovedì 6 febbraio 2020) Come da tradizione che si rispetti, gli addobbi erano tutti inizialmente rosa e celesti per non rovinare la sorpresa. Al momento opportuno, in ogni caso, un’esplosione di palloncini e coriandoli ha finalmente svelato il segreto. Beatrice Valli e Marco Fantini saranno nuovamente genitori di una bimba! Si tratta per la precisione della terza gravidanza per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. A soli 25 anni, infatti, la web influencer è già mamma di Alessandro e Bianca, mentre la terzogenita si chiamerà Azzurra. Così ha difatti rivelato la coppia in una recente intervista a “Verissimo” da Silvia Toffanin. Beatrice Valli di nuovo mamma Ricordiamo che l’amore tra Beatrice e Marco è nato proprio sotto le telecamere del noto dating show condotto da Maria De Filippi. La loro storia è dunque proseguita anche sui social, dove i due innamorati ... notizie

