Atalanta | Hateboer | «Mese importante | con Valencia gara più bella»

Atalanta : l’intesa tra Ilicic e Hateboer funziona - la Dea sfonda a destra : Le connessioni tra quinto e trequartista sono fondamentali per Gasperini. Lo si è visto in Torino-Atalanta, con Ilicic e Hateboer Se Ilicic riesce ad esprimersi a tali livelli, è molto importante la costante spinta del quinto di destra dell’Atalanta. Ciò lo si è visto anche contro il Torino: si formano costanti combinazioni tra trequartista ed esterno, con la Dea che può quindi sfruttare molto bene le corsie esterne. Un esempio nella ...

Torino Atalanta : Ilicic e Hateboer hanno un’intesa strepitosa : La costante spinta di Hateboer consente a Ilicic di fare la differenza. Lo si è visto con chiarezza anche in Torino-Atalanta Ilicic è stato l’indiscusso protagonista dell’ultimo turno di campionato. Tuttavia, spesso si sottovaluta il contributo dell’esterno dell’Atalanta che agisce sul suo lato, ossia Hateboer. Per esaltare un profilo come lo sloveno, che è solito ricevere tra le linee, è necessaria la presenza di un ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta - Champions League in DIRETTA : il ballottaggio tra Hateboer e Castagne viene vinto dall’esterno belga che partirà dall’inizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Anche De Roon è rimasto a riposo per più di metà partita contro il Verona, ritorna titolare accanto a Freuler. 18.27 Gosens a riposo nella partita di campionato contro il Verona agirà sulla fascia sinistra dove si vedrà contrapposto Dodo. 18.24 Seguiremo anche gli aggiornamenti del risultato dell’altra partita del girone, Dinamo Zagabria-Manchester City. 18.21 L’Atalanta si gioca ...

Atalanta - tegola Muriel : preoccupa anche Hateboer - dettagli e tempi di recupero : INFORTUNIO Muriel- Suona l’allarme in casa Atalanta nonostante la grande vittoria contro la Dinamo Zagabria. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, Muriel avrebbe riportato un problema al ginocchio il quale potrebbe metterlo fuori caso per diverso tempo. Situazione da monitorare con estrema calma nel corso delle prossime ore. Sono attesi importanti novità dopo gli […] L'articolo Atalanta, tegola Muriel: preoccupa anche ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Muriel e Hateboer fuori per infortunio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ PALO di Ilicic che stoppa supera un uomo dalla sinistra e tira a giro prendendo il palo. 67′ fuori Hateboer per un problema muscolare e dentro Castagne nell’Atalanta. 66′ Giallo per Pasalic che entra in ritardo su Dani Olmo. 65′ Gomez calcio d’angolo per Toloi che di testa non riesce a colpire forte. 63′ fuori Muriel e dentro Ilicic per ...