Virus Cina,media:trovata possibile cura

Due farmaci, l'Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire in modo efficace il nuovo corona. E' quanto mostrano i test preliminari condotti in vitro in un laboratorio dell'Università cinese di Zhejiang. Lo riporta il giornale Changiang. La scoperta da un team di ricercatori di Li Lanjuan, una delle principali ricercatrici nella lotta contro il nuovo coronain. Li ha chiesto che i due farmaci siano inseriti nel programma di cure elaborato dalla Commissione sanitaria nazionale.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)