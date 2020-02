Ponte Morandi, i parenti delle vittime contro Toscani: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Quarantatre morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto”. Continuano a far discutere le parole di Oliviero Toscani, che lunedì, ospite a Un giorno da pecora su Radio1, ha bollato con un “ma a chi interessa che caschi un Ponte” le polemiche sullo scatto che ritraeva insieme le Sardine e Luciano Benetton. Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi, ha risposto al fotografo, definendo le sue parole “inopportune” e “confuse”: “Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie… – ha scritto – Stasera ho sentito registrate delle esternazioni, inopportune e confuse di Toscani, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un Ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere ... ilfattoquotidiano

