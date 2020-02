Massimo Ranieri a Sanremo 2020: il duetto con Tiziano Ferro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una delle esibizioni più attese sul palco dell’Ariston è stato il duetto di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, che hanno cantato Perdere l’Amore. Il brano è un grande classico della musica italiana, che stravinse il Festival di Sanremo nel 1988. Il super ospite della seconda serata si esibirà inoltre con un brano inedito, Mia Ragione, il suo nuovo singolo. Massimo Ranieri, il ritorno a Sanremo Voce iconica della musica leggera italiana, Massimo Ranieri dagli anni Sessanta ha iniziato una carriera di successi. Il suo ritorno a Sanremo come super ospite omaggia una delle canzoni più famose, Perdere l’Amore, che segnò il suo ritorno sulla scena musicale dopo diverso tempo dedicato al teatro. Ranieri, artista a tutto tondo, ha sempre espresso la sua passione per le scene ed è un bravissimo attore teatrale. Ha lavorato con registi di fama, come il grande Giorgio Strehler e Vittorio ... thesocialpost

Raiofficialnews : #Sanremo2020, serata del #5febbraio: @TizianoFerro canterà 'Sere nere', 'Il regalo più grande' e 'Per dirti ciao'.… - IlContiAndrea : Confermato per stasera Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l'amore”. Poi il medley c… - VanityFairIt : Certi duetti sono possibili solo a #Sanremo2020: Massimo Ranieri e @TizianoFerro ci hanno fatto cantare dall'inizio… -