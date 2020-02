Maltempo | vento forte in Abruzzo | voli cancellati | neve a Avezzano

Maltempo - chiuse strade e giardini a Como per il forte vento : A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute nel pomeriggio sulla città di Como, si sono verificate diverse criticità. In particolare si è reso necessario procedere allo sbarramento di alcune strade per effetto della caduta di tegole dai tetti e di numerosi alberi, alcuni dei quali si sono appoggiati alle linee elettriche. “Al fine di prevenire situazioni di pericolo, con decorrenza immediata, sono stati chiusi i ...

Maltempo Roma - vento forte : alberi e rami caduti - 100 interventi dei Vigili del fuoco : Sono circa 100 gli interventi registrati nella fascia pomeridiana da parte della polizia locale per le forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della Capitale. Gli interventi hanno riguardato la viabilita’ e la messa in sicurezza di alcune strade a causa di rami pericolanti e cadute di alberi. Non si registrano al momento danni alle persone. In via Felice Grossi Gondi, zona Lanciani, un albero si e’ adagiato ...

Maltempo : domani 6 Febbraio scuole chiuse a Benevento : scuole chiuse domani a Benevento. La decisione è stata presa con ordinanza sindacale a causa delle previsioni di Maltempo per domani ed, in particolare, per le forti raffiche di vento. Resteranno chiusi nella giornata di domani anche il cimitero ed i parchi pubblici.L'articolo Maltempo: domani 6 Febbraio scuole chiuse a Benevento sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : vento a 105 kmh nell’Alessandrino : Anche oggi forte vento in provincia di Alessandria. Nel primo pomeriggio le raffiche hanno raggiunto i 105 chilometri orari a Bric Berton, nell’Acquese e sfiorato i 72 kmh nella zona di Isola Sant’Antonio nel Tortonese, al confine con la provincia di Pavia. Interventi dei vigili del fuoco per piante pericolanti ad Alessandria e nella frazione di Casalbagliano, dove un albero e’ caduto su un’auto; una squadra al ...

Maltempo Napoli - cassonetto vola a causa del vento e colpisce bus Eav in transito : Paura a bordo del pullman Eav che collega l'Ospedale del Mare ai comuni di San Giorgio a Cremano e Ercolano. Il vetro del parabrezza del bus è andato in frantumi. Solo grazie alla manovra dell'autista si è evitato il peggio. Illeso anche il conducente dell'auto. Sul posto la Polizia Municipale.Continua a leggere

Maltempo Lombardia : forte vento scoperchia un tetto - chiusa la SS Stelvio : La statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, è chiusa al traffico all’altezza di Ardenno (Sondrio), dopo la la caduta sull’asfalto di una parte del tetto di una casa scoperchiata per il forte vento. Sul posto agenti della Polstrada del Comando provinciale di Sondrio con le mascherine al volto, per proteggersi dalle fibre di amianto della copertura in eternit caduta, e i Vigili del fuoco con personale Anas. Il traffico e’ ...

Maltempo Puglia - vento abbatte un palo della luce : chiusa la statale 7 a Taranto : A causa del forte vento, un palo dell’illuminazione è caduto sulla strada statale 7 Appia a Taranto che è stata chiusa al traffico per circa un chilometro. Sul posto sono intervenuti personale Anas e i carabinieri di Taranto, per la rimozione del palo. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilita’ locale dell’Ilva.L'articolo Maltempo Puglia, vento abbatte un palo della luce: chiusa la statale 7 a Taranto ...

Maltempo Napoli - cade un albero su via Foria : forti raffiche di vento su tutta la città : Le forti raffiche di vento su tutta Napoli hanno portato alla caduta di una grossa palma su via Foria: tanta paura ma nessun ferito. Traffico in tilt: motorini ed automobili costrette a fare "slalom" attorno all'albero caduto. Il forte vento ha fatto volare in strada anche un cassonetto dell'indifferenziata. Domani scuole chiuse a Napoli.Continua a leggere

Maltempo Bari - forte vento e mare in tempesta : bloccati al largo tre traghetti e 524 passeggeri : Disagi del Maltempo a Bari: i forti venti di burrasca hanno costretto al largo due navi cargo e tre traghetti per un totale di 524 passeggeri e oltre 200 persone di equipaggio a bordo, in attesa che scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso nel porto del capoluogo pugliese. Crollata una ringhiera di metallo e vetro alla Madonnella, numerose le chiamate ai Vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo Marche : danni e disagi nel Maceratese - forte vento anche domani : Il forte vento ha provocato danni e disagi durante la giornata a causa nelle Marche. A Camerino si è staccata la guaina di copertura di un edificio e il Comune ha deciso la chiusura della strada sottostante per via dei pezzi finiti sulla carreggiata. Si tratta di via Narco fino all’intersezione con via Venanzi ed è stato interdetto, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e della polizia locale, anche l’uso di parte ...

Maltempo Roma - insegne cadute su via Nazionale a causa del vento forte : In pieno centro, su via Nazionale, sono cadute alcune insegne e sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco. Le foto sono state scattate scattate da Reporter-Montesacro.Continua a leggere

Maltempo : danni ovunque e raffiche di vento fino a 200km/h : Due giorni di forte vento stanno mettendo a dura prova la Penisola. Ci sono stati molti disagi da Nord a Sud. vento e alberi caduti a Roma Sono stati circa 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi a causa di alberi caduti, pali e insegne precipitate. Davanti al policlinico Umberto I di Roma un albero è caduto colpendo una persona. Zone isolate Riferisce l’Ansa, che nel pomeriggio si è deciso di sospendere i ...