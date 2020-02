Ecco etilometro blocca motore contro vittime per alcol (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La tecnologia può aiutare a salvare vite sulla strada, in particolare a contenere gli incidenti stradali causati dall'uso di alcol da parte dei conducenti. La Fondazione ANIA ha condotto in Italia una sperimentazione sull' utilizzo dell'alcohol interlock, un dispositivo di blocco dell avviamento del veicolo basato sulla rilevazione del tasso alcolico nell'aria espirata dal conducente in un etilometro a bordo del mezzo: se ci sono anomalie sul tasso alcolico un'unità di controllo impedisce l'avviamento del motore.Nel 2018 sono stati installati 53 sistemi "alcohol interlock" su altrettanti pullman gran turismo, su tratte medio-lunghe e di linee internazionali, che hanno percorso circa 10,4 milioni di chilometri. I campionamenti effettuati sui sistemi non hanno rilevato violazioni: gli autisti coinvolti nella sperimentazione non hanno mai superato il tasso alcolemico previsto dal Codice ... ilfogliettone

