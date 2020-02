È morto Kirk Douglas (Di giovedì 6 febbraio 2020) Aveva 103 anni ed era considerato l'ultimo attore dell'era d'oro di Hollywood, celebre per film come “Orizzonti di gloria” e “Spartacus” ilpost

