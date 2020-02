Caronno Pertusella: rapina in banca con il taglierino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Due uomini armati di taglierino hanno messo a segno una rapina in banca questa mattina a Caronno Pertusella. I due sono entrati nella filiale del Credìt Agricole di via Cinque Giornate a fine mattinata, come fossero normali clienti. Una volta avvicinatisi al bancone della cassa hanno estratto il taglierino intimando all’impiegato di consegnare il denaro contante. Una volta arraffate le banconote i due si sono affrettati a raggiungere l’uscita per poi allontanarsi inizialmente a piedi, forse per raggiungere un complice in auto in qualche via adiacente. su Il Notiziario. ilnotiziario

