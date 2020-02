Alessia Marcuzzi risponde a chi le dà della ‘drogata’ per aver osannato la performance di Achille Lauro - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sandra Rondini Incantata dalla performance del cantante che si è spogliato di un mantello di velluto nero per rivelare una tutina glam rock e cantare seminudo la sua canzone, Alessia Marcuzzi è stta presa subito di mira dagli hater ma ha saputo mantenere la calma "Il numero uno! Moderno, sexy, avanti anni luce!". Questo il commento entusiastico di Alessia Marcuzzi che ha voluto dire la sua sull’esibizione di Achille Lauro che ieri a Sanremo ha stupito tutti nel suo total look firmato Gucci, entrando in scena con un mantello nero con fregi dorati, di stile medievale, per poi sfoderare a sorpresa una tutina color nude illuminata da piccoli cristalli, in perfetto stile glam rock. L’entusiasmo della Marcuzzi davanti alla canzone "Me ne frego", cantata da Achille Lauro in modo provocatorio, indossando abiti no gender in quella che è stata una vera performance che si dice che il ... ilgiornale

