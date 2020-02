Scarpa d’oro, la classifica aggiornata: Immobile a +6 su Lewandowski (Di martedì 4 febbraio 2020) Con la doppietta alla SPAL il centravanti della Lazio si è portato a quota 50 punti, con 3 gol in più rispetto al polacco del Bayern Monaco Ciro Immobile si avvicina sempre di più alla Scarpa d’oro. L’attaccante della Lazio, con la doppietta alla SPAL, ha allungato a +6 su Robert Lewandowski. Il polacco al momento è a quota 22 punti e il coefficiente è lo stesso del campionato italiano. Ecco la top ten: Ciro Immobile (Lazio) – 50 punti – 25 gol Robert Lewandowski (Bayern Monaco) – 44 punti – 22 gol Timo Werner (Lipsia) – 40 punti – 20 gol Cristiano Ronaldo (Juventus) – 38 punti – 19 gol Erling Braut Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund): 38 punti – 16 gol in Austria e 7 gol in Germania Jamie Vardy (Leicester) – 34 punti – 17 gol Romelu Lukaku (Inter) – ... calcionews24

