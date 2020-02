Rogo Thyssen, andranno in carcere in Germania i manager condannati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Condanna definitiva per Harald Espenhahn e Gerald Priegnit. L'ex amministratore delegato e il dirigente della ThyssenKrupp, sconteranno cinque anni di carcere in Germania per la morte dei sette operai nel Rogo della fabbrica di corso Regina Margherita del 6 dicembre 2007. Lo ha deciso l'alta corte regionale di Hamm (OLG), in Germania, che ha respinto il ricorso dei due manager contro la decisione del tribunale distrettuale di Essen, il quale a febbraio 2019 ha stabilito che l'arresto dei due, condannati in Italia per la tragedia possono essere eseguiti. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild. Lo scorso anno il tribunale di Essen aveva fissato la pena per entrambi in cinque anni, il massimo consentito in Germania per il reato di omicidio colposo. Nel 2016 la Cassazione italiana aveva confermato le condanne di Harald Espenhahn a nove anni e otto mesi di carcere e di Gerard Priegnitz a ... ilfogliettone

eziomauro : Finalmente giustizia per gli operai morti della Thyssen, 13 anni dopo il rogo e quattro dopo la sentenza definitiva - TgLa7 : Rogo #Thyssen: Germania rigetta ricorso 2 manager ++ Ora sconteranno 5 anni di carcere nel loro paese - sole24ore : Rogo Thyssen: respinto ultimo ricorso, manager vanno in cella -