Rimborso bollo auto 2020: a chi spetta e quando la Regione paga (Di martedì 4 febbraio 2020) Rimborso bollo auto 2020: a chi spetta e quando la Regione paga In alcuni casi specifici si può richiedere il Rimborso del bollo auto 2020. Per farlo devono essere rispettate alcune condizioni, ma presentando richiesta alla Regione di riferimento, portando apposita documentazione, si avrà diritto al Rimborso della tassa. Il bollo auto va pagato ogni anno, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’imposta, e si prescrive in 3 anni. Ciò significa che se il bollo auto 2019 non è stato pagato, la prescrizione è iniziata lo scorso 1° gennaio 2020, e se entro il 31 dicembre 2022 non è stata ricevuta nessuna notifica o cartella di pagamento, allora l’imposta è prescritta. I tempi di richiesta di Rimborso del bollo auto sono ugualmente 3 anni, che scadono il 31 dicembre del terzo anno seguente a quello di scadenza della tassa. Noleggio a lungo termine: ... termometropolitico

