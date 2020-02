Ribery sulla via del recupero, ma ora deve conquistare il posto con la Fiorentina (Di martedì 4 febbraio 2020) Franck Ribery ha subito un serio infortunio alla caviglia e a metà dicembre è stato operato. Il giocatore francese si prepara al ritorno in campo. Iachini dovrebbe ritrovare Ribery il prossimo 8 marzo, giorno in cui la Fiorentina affronterà il Brescia. Non è detto però che l'ex Bayern ritrovi il posto da titolare. fanpage

