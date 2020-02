Mancini: «Campionato interessante sia in testa che in coda alla classifica» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato del Campionato in corso: ecco le sue parole – VIDEO (dal nostro inviato) – Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ad un evento riguardante gli allenatori. Ecco le sue parole sul Campionato italiano e sulla lotta Scudetto. Mancini – «E’ un bel Campionato sia in testa che in coda, speriamo che duri così fino alla fine. Il mio rapporto con i giocatori? Siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo lavorato bene e abbiamo dato identità alla squadra. Quando inizieranno gli Europei, vedremo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

