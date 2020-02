Infortunio Dembele: problema alla coscia destra, stagione a rischio (Di martedì 4 febbraio 2020) Infortunio Dembele: problema alla coscia destra per l’attaccante del Barcellona. Il report del club blaugrana Ousmane Dembelé si ferma ancora. Il centravanti del Barcellona ha avvertito un problema alla coscia destra durante l’allenamento a causa di una affaticamento muscolare. Come riportato da Marca, il francese rischia di chiudere qui la stagione. Una notizia che ha un’eco anche in Italia, vista che il Barcellona sarà avversario del Napoli in Champions League. I test medici, come riportato dal quotidiano spagnolo, hanno evidenziato una lesione completa del tendine del bicipite femorale destro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

NCN_it : BARCELLONA: DEMBÉLÉ, NUOVO INFORTUNIO: ANCORA IGNOTO IL PERIODO DI STOP PER L’ATTACCANTE BLAUGRANA #Barcellona… - MinaInterista : A giugno per me il Barca offrirà per Lautaro Dembelè + soldi. Spero dicano no. È l’ennesimo infortunio di un (gra… -