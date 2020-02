“Il tempo e le righe”: si presenta il romanzo della maddalonese Barletta (Di martedì 4 febbraio 2020) tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 17:30 presso il Museo Archeologico di Calatia la presentazione del romanzo ‘Il tempo e le righe’ della scrittrice maddalonese Dora Barletta. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Museo Archeologico di Calatia, il movimento Maddaloni Green, presieduto dal consigliere comunale Bruno Cortese, e la Pro Loco Maddaloni. L’opera è ricca di riferimenti culturali del territorio di Maddaloni. Nel racconto è rappresentata sotto più profili temporali: seicentesca nella naturale sceneggiatura dentro la quale si muove il protagonista, il notaio Ferdinando Quintavalle, trecentesca per i documenti che lui, infaticabile e da appassionato esploratore, porterà alla luce. Ad aprire i lavori sarà il direttore del Museo archeologico di Calatia Antonio Salerno che porterà i saluti istituzionali e il presidente di Maddaloni ... anteprima24

