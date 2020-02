I Quartieri Jazz di Mario Romano volano a Colonia (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’ensemble guidato da Mario Romano, chitarrista dei Quartieri spagnoli, sbarca a Colonia con il loro Neapolitan Gipsy Jazz che torna sulla scena internazionale dopo la data Londinese al Babylon Roof Gardens, storica sede della Virgin. I Quartieri Jazz stavolta approdano all’Istituto Italiano di Cultura di Koln, per rappresentare con orgoglio la città nell’evento “NAPULE E’…NEAPEL IST”…in programma 7 e 8 Febbraio 2020 h 19,00. Evento che sarà suddiviso in momenti visivi e acustici tenendo centrato Il focus sulla città, l’architettura, la musica e soprattutto le persone. Una mostra fotografica che pone particolare attenzione alla rappresentazione delle diverse culture immortalate nell’architettura e nell’immagine della città di Napoli. Dai ragazzi nei Quartieri all’arte di strada, dalle chiese private ai cartelloni utilizzati spesso per fare commenti ... anteprima24

