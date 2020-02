Guala Closures: finalizza acquisizione attività tedesca Closurelogic (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, nonché uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e vendita di chiusure in alluminio per l’industria delle bevande, ha finalizzato l’operazione di acquisizione delle attività di Closurelogic GmbH, produttore tedesco specializzato in chiusure in alluminio. L’acquisizione, si legge in una nota, è stata realizzata attraverso Guala Closures Deutschland GmbH, società neocostituita e posseduta al 100% da GCL International Sàrl, società lussemburghese del gruppo.L’operazione, susseguente ad una procedura di insolvenza, prevede l’acquisizione degli assets materiali e immateriali dell’attività di Closurelogic GmbH, compreso l’immobile sito a Worms (sud di Francoforte) per un valore totale di 7,2 ... calcioweb.eu

