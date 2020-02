Fumo: “Un miliardo di decessi correlati in questo secolo” (Di martedì 4 febbraio 2020) Un miliardo di adulti nel mondo fuma, secondo le ultime stime. E se nei prossimi anni ci si attende un certo calo della prevalenza del tabagismo (dal 22 al 19%), da qui al 2025 il numero totale dei fumatori dovrebbe restare lo stesso, a causa dell’aumento della popolazione mondiale. E in Italia? I fumatori sono 11,6 milioni: più di un connazionale su cinque (7,1 mln uomini, 4,5 mln donne). E’ la ‘fotografia’ emersa a margine della Conferenza internazionale sulla riduzione del danno nelle malattie non trasmissibili, in corso a Parigi. A preoccupare gli specialisti è (anche) la crescita delle donne che fumano. Nel nostro Paese le fumatrici sono aumentate soprattutto nelle regioni del Sud (22,4%, contro il 12,1% al Centro e il 14% al Nord). E se nell’incontro di Parigi sono state sottolineate da più parti le difficoltà di riuscire a dire addio alle ... meteoweb.eu

