Cristiano Malgioglio a Sanremo in tinta con la poltrona: l’ironia social (Di martedì 4 febbraio 2020) I telespettatori di Sanremo più attenti non hanno potuto non notare la presenza di Cristiano Malgioglio nelle prime file e ai più non è sfuggito il suo abito in tinta con la poltrona. “L’hanno già detto che si è vestito da poltrona dell’Ariston?”, ha chiesto ironicamente qualcuno. Il cantautore è presente in quanto autore di una delle tre canzoni che interpreteranno Al Bano e Romina. L’hanno già detto che Malgioglio si è vestito da poltrona dell’Ariston? #Sanremo2020 pic.twitter.com/zGBcU7OZ16 — Laura Hyeraci (@LauraHyeraci) February 4, 2020 notizie

Trisha1281 : RT @eliscrivecose: IL FESTIVAL DI SANREMO CHE SI APRE CON UN PRIMO PIANO DI CRISTIANO MALGIOGLIO, RAGAZZI È GIÀ BENEDETTO NON PUÒ ANDARE MA… - LOUVXURY : Beppe Vessicchio con Cristiano Malgioglio in secondo piano olio su tela #Sanremo2020 - EliCau27 : CRISTIANO MALGIOGLIO E BEPPE VESSICCHIO NELLA STESSA INQUADRATURA, ADORO #SANREMO2020 -