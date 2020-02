Coronavirus | La quarantena in un albergo sul mare

Coronavirus - una vittima a Hong Kong. Tokyo mette in quarantena una nave. Il 17enne italiano negativo al test : In quarantena una nave da crociera in Giappone per un caso di Coronavirus. Seconda vittima fuori dalla Cina. Tokyo (GIAPPONE) – E’ psicosi Coronavirus in tutto il mondo. In Giappone è stata messa in quarantena una nave da crociera per un caso accertato. Si tratta di un uomo di 80 anni contagiato dall’epidemia. Per precauzione Tokyo ha deciso di lasciare ferma nel porto l’intera imbarcazione con 3500 persone a bordo ...

Coronavirus - 425 morti e oltre 20mila infetti in Cina. In quarantena su una nave da crociera a Yokohama 3.700 persone. Primo caso in Belgio : oltre 20.400 persone infette in Cina e 425 morti, 64 dei quali nelle ultime ventiquattr’ore nella provincia di Hubei. Mentre si registra anche la prima vittima ad Hong Kong e 3.711 persone a bordo di una crociera sono finite in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, il Coronavirus continua a colpire soprattutto nel territorio-focolaio, come fotografato dai numeri diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale. Anche se pure Hong ...

Coronavirus - 4 regioni del Nord : «Isolamento per alunni che tornano da Cina». I 56 italiani alla Cecchignola per la quarantena. I guariti sono 530 : L'aereo con i 56 italiani tra cui sei bambini provenitenti da Wuhan è atterrato stamani a Pratica di Mare, alle porte di Roma. Si tratta del Boing KC767A del 14esimo stormo...

