Complotti e paure nella società dell' ansia

Il 30 gennaio Repubblica ha pubblicato un sondaggio Eurispes secondo il quale gli italiani che non credono all'esistenza storica della Shoah, dal 2004 ad oggi, sono passati dal 2,7%al 15,6% e il dato è confermato dalle tendenze web. L'epidemia di coronavirus in Cina ha scatenato un'ondata di "Complottismo web" e parecchi (inutile fare nomi che farebbero solo pubblicità ai citati) sostengono che sarebbe un episodio di guerra batteriologica scatenato (ovviamente) dagli Usa. I più cauti (...)

