Cina, carcere per chi diffonde voci infondate sul Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Duro provvedimento della Cina per limitare le speculazioni sul Coronavirus. Pronto il carcere come pena, per chi diffonde voci infondate sull’epidemia. Dura presa di posizione per il Governo cinese per “arginare” l’emergenza Coronavirus. A prendere i provvedimenti ci stanno pensando i tribunali cinesi, specie l’Alta Corte di Heilongjiang. Infatti dopo le varie fake news diffuse dal … L'articolo Cina, carcere per chi diffonde voci infondate sul Coronavirus proviene da www.inews24.it. inews24

