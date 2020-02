Accademia Grassi, primo incontro su bullismo e cyberbullismo (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il programma di appuntamenti del salotto culturale di febbraio presso l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di via Porta Elina (Piazza Portanova) a Salerno, prende il via venerdì 7 febbraio alle ore 18.00 con una conferenza sul tema “Contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per un’educazione paritaria”, a cura di Maria Rosaria Meo, Consigliera della Consulta Femminile della Regione Campania. Raffaella Grassi, presidente dell’Accademia Alfonso Grassi, terrà una relazione su “Il problema della (non) comunicazione nella società moderna”. A seguire il musical “bullismo & Cyberbullismo”, da un’idea del Maestro Angelo Russo, docente di canto presso i Licei Musicali e direttore della scuola di canto e di musica “Sound Music Studio” di Salerno. Ad esibirsi saranno gli allievi ... anteprima24

Accademia Grassi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Accademia Grassi