Superbowl 2020, vincono i Kansas City Chiefs: Donald Trump si congratula ma commette una gaffe (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Kansas City Chiefs si sono aggiudicati la 54esima edizione del Superbowl, battendo i San Francisco 49ers 31 a 20. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha twittato subito dopo la fine del match, commettendo una clamorosa gaffe. “Una grande partita e una fantastica rimonta. Rappresentate il grande stato del Kansas e il nostro Paese è orgoglioso di voi!”, scrive il presidente americano. Kansas City, però, è in Missouri, a pochi chilometri dal confine col Kansas. Il tweet viene cancellato in fretta, ma non abbastanza per evitare migliaia di screenshot. Così, poco dopo il tweet viene corretto: “Siamo orgogliosi di voi e del grande Stato del Missouri. Siete i campioni”. L'articolo Superbowl 2020, vincono i Kansas City Chiefs: Donald Trump si congratula ma commette una gaffe proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

team_world : ++ DIRETTA TV SUPER BOWL 2020 ++ Scopri come seguire in TV la diretta dell'evento sportivo dell'anno: il SUPER BOW… - SkySport : Si gioca a Miami la 54^ edizione del #SuperBowl - Sport_Mediaset : L'attesa è finita: siamo in onda ORA sul #Canale20 e sito/app #SportMediaset con il #SuperBowl La sfida, direttame… -