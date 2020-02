Paolo Becchi contro Gad Lerner e Repubblica: "Usano Umberto Bossi, malato, per attaccare Salvini" (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Un esempio di meschinità e di grettezza". Paolo Becchi definisce così l'intervista firmata da Gad Lerner a Umberto Bossi. Nel lungo colloquio su Repubblica il fondatore della Lega bacchetta Matteo Salvini, definendo "il nazionalismo in grado di distruggere il partito". Non solo, Bossi spiega anche liberoquotidiano

francetomm : RT @Libero_official: Il durissimo affondo di Paolo Becchi contro #Repubblica e Gad Lerner per l'intervista a Umberto Bossi: 'Usano un uomo… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il durissimo affondo di Paolo Becchi contro #Repubblica e Gad Lerner per l'intervista a Umberto Bossi: 'Usano un uomo… - bossebasta : RT @Libero_official: Il durissimo affondo di Paolo Becchi contro #Repubblica e Gad Lerner per l'intervista a Umberto Bossi: 'Usano un uomo… -