Morte solitaria per Mattia Fiaschini: i genitori lo cercano quando ormai è tardi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il corpo di Mattia Fiaschini è stato rinvenuto sulle Blue Mountains, in Australia, dopo giorni passati tra speranze e preoccupazione. Il dolore degli amici che condividevano con Mattia la passione per i viaggi. “Tante esperienze vissute insieme. Un ragazzo encomiabile e coraggioso. Mancherà a tutti noi” Il corpo di Mattia Fiaschini, giovane di ventiquattro anni … L'articolo Morte solitaria per Mattia Fiaschini: i genitori lo cercano quando ormai è tardi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

danieletosoni : Le folle accorrevano per fare da scudo alla propria morte. Farsi folla significa tenere lontana la morte. Uscire da… -