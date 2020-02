Meteo e crisi del clima: a Mosca un mese di Gennaio caldo come mai prima (Di lunedì 3 febbraio 2020) clima E Meteo: il Gennaio 2020 è stato un mese da primato per la città di Mosca, mai Infatti era stato registrato un caldo simile in 200 anni di dati Meteorologici. La temperatura media è stata infatti di +0,1°C, un valore superiore alla norma 1981-2010 di 6,6°C, ed è la prima volta dal XIX secolo ad oggi che la media del mese di Gennaio assume un valore sopra gli zero gradi. Fino a questo momento il Gennaio più caldo era stato quello del 2007 con una temperatura media di -1,6°. Il caldo del mese di Gennaio ha fatto sensazione nella capitale russa, che è stata costretta a sparare la neve artificiale per innevare alcuni parchi e permettere lo svolgimento di alcuni sport invernali. Davvero notevole il fatto che tutto il mese di Gennaio è stato incredibilmente mite senza alcuna ondata di freddo. Infatti nessun giorno ha presentato delle temperature minime o massime inferiore ... meteogiornale

