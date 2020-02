Maltempo e forte vento: domani scuole chiuse all’Isola d’Elba (Di lunedì 3 febbraio 2020) domani le scuole di ogni ordine e grado dei comuni dell’Isola d’Elba resteranno chiuse. Lo hanno deciso i sindaci dell’isola in seguito all’allerta meteo di colore arancione che la sala regionale della protezione civile della Toscana ha emesso per domani con validità dalle 8 alle 18. Analogo provvedimento è stato preso anche dal Comune di Piombino che ha adottato un’ordinanza per la chiusura degli istituti scolastici. A preoccupare è soprattutto il rinforzo dei venti occidentali sulla costa della Toscana che potrebbero creare problemi.L'articolo Maltempo e forte vento: domani scuole chiuse all’Isola d’Elba Meteo Web. meteoweb.eu

