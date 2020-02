Le battaglie PvP con i carri armati tornano di moda con Pico Tanks: Multiplayer Mayhem (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pico Tanks: Multiplayer Mayhem è un gioco di azione che propone intense battaglie multigiocatore 3 contro 3 in tempo reale a bordo di carri armati in caotiche arene 3D. Il gameplay è basato sul gioco di squadra comunicando con i giocatori del team per modificare la strategia, cambiando carro armato durante la battaglia e curando gli alleati. L'articolo Le battaglie PvP con i carri armati tornano di moda con Pico Tanks: Multiplayer Mayhem proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Questa settimana arrivano le battaglie PvP in #PokémonGo. - Eurogamer_it : Questa settimana arrivano le battaglie PvP in #PokémonGo. - jiniux : @alfreeeeex RAID: Shadow Legends, un'esperienza coinvolgente online con tutto ciò che ci si aspetta da un nuovo tit… -