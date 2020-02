La madre non accende il wifi: la figlia l’ha aggredisce a colpi di cellulare, arrestata (Di lunedì 3 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti nel Catanese. La ragazza, una 19enne, è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Neanche l'arrivo dei carabinieri è riuscita a calmarla: “Vi ammazzo, ve la faccio pagare, vedrete cosa faccio!”, ha gridato la giovane. I genitori ne hanno chiesto e ottenuto l'allontanamento da casa. fanpage

