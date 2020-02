Infortunio Chiellini, c’è la data del ritorno. Ora De Ligt è una garanzia, il nuovo scenario! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Infortunio Chiellini- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Giorgio Chiellini si prepara al ritorno in campo in vista della seconda parte di stagione. Un ritorno in campo che avverrà in maniera graduale senza alcun tipo di fretta o pressione. Un recupero lento, studiato alla perfezione dallo staff medico bianconero, specie dopo la totale esplosione di De Ligt, il quale inizia ad assicurare massime garanzie e una totale affidabilità. Ecco perchè Chiellini potrà recuperare dal suo Infortunio senza alcuna pressione. Infortunio Chiellini, in campo a fine febbraio? Salvo clamorosi colpi di scena, Chiellini verrà inserito nella lista Champions League e potrebbe ritornare a disposizione di Sarri già a fine febbraio. Il capitano bianconero sarà a completa disposizione in vista della parte calda della stagione. Leggi anche: Juventus, concorrenza per Pogba: Paratici avvisato Il ... juvedipendenza

