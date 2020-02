Igor il russo condannato a 21 anni in Spagna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Norbert Feher, conosciuto alle cronache italiane come "Igor il russo", è stato condannato a 21 anni di reclusione dal Tribunale di Teruel, in Spagna, per un duplice tentato omicidio. I fatti risalgono al 5 dicembre 2017 e sono avvenuti ad Albalate del Arzobispo, a carico di un agricoltore e un fabbro. Per lui la pubblica accusa aveva chiesto 22 anni e 10 mesi di reclusione.Il 15 dicembre sempre del 2017 Norbert Feher è stato arrestato dalla polizia spagnola dopo uno scontro a fuoco, nel quale persero la vita due poliziotti e un passante. Il processo per questi fatti inizierà nella primavera di quest'anno.Va ricordato che in Italia lo attendono altri due processi. Il Tribunale di Ferrara lo sta giudicando in questi giorni per 3 rapine commesse nell'estate 2015 come componente della banda composta insieme ai complici Ivan Pajdek e Patrick Ruszo. Nel prossimo mese di maggio, invece, ... blogo

