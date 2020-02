Guida Streaming 3-9 febbraio, film, doc e serie tv: Brave Ragazze, Locke & Key, Mythic Quest e...Sanremo (Di lunedì 3 febbraio 2020) La settimana dal 3 al 9 febbraio del 2020 è caratterizzata da un evento quasi sacro della tv italiana: il Festival di Sanremo. Festival che alla sua settantesima edizione avrà largo spazio anche sul web non solo con la diretta Streaming delle varie serate, poi disponibili anche on demand, ma anche con delle pillole di Mirko Matteucci e con il Dopo Festival, ribattezzato L'Altro Festival presente solo sul web su Rai Play.Ma non si vive di solo Sanremo o almeno non tutti. E allora in settimana in Streaming su Now Tv e TIMVision arriva il film Brave Ragazze commedia anni '80 su una banda di rapinatrici travestite da uomini provano a cambiare il corso della loro vita. Venerdì due nuove serie tv: su Netflix sbarca la prima stagione di Locke & Key mentre su Apple Tv+ arriva Mythic Quest: Raven's Banquet una commedia incentrata su un gruppo di programmatori di videogiochi. Ma venerdì è ... blogo

