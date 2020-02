Gossip | Pamela Anderson si separa da Jon Peters: fallito anche il quinto matrimonio dell’attrice (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pamela Anderson manda all’aria il suo matrimonio numero cinque dopo appena 12 giorni di unione. Le nozze con il produttore cinematografico Jon Peters sono andate a monte ufficialmente. anche la quinta è andata, stavolta non è una questione di misure di petto per Pamela Anderson: la celebre bagnina di Baywatch, particolarmente famosa per la sua … L'articolo Gossip Pamela Anderson si separa da Jon Peters: fallito anche il quinto matrimonio dell’attrice è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

