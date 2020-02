Festival di Sanremo 2020: chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Chi sono i 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo? Quali sono i pezzi con cui si esibiranno sul palco dell’Ariston? Quali sono i loro più grandi successi in carriera? Quante volte hanno partecipato al Festival, quanti degli artisti in gara lo hanno vinto? Di seguito la breve storia musicale dei 24 protagonisti dell’edizione 2020 della rassegna canora più attesa. ACHILLE LAURO Pseudonimo di Lauro De Marinis, nato a Verona l’11 luglio 1990, è al suo secondo Festival. Dopo l’exploit dello scorso anno con il brano “Rolls Roys”, certificato disco di platino. C’è grande attesa per la sua apparizione sul palco dell’Ariston, che potrebbe essere all’insegna, come è stato per l’XTra Factor, che ha presentato, all’insegna della “fluidità” del nuovo orientamento sessuale. L’ultimo singolo è “1990”, costruito sulla hit “Be my lover” di La Bouche. Il brano con cui gareggerà si ... oasport

SabrinaSalerno : Le attese mi snervano...? #Sanremo #Festival -3 ?? #Sanremo2020 #sabrina #SabrinaSalerno - RollingStoneita : .@frankgabbani torna al festival con 'Viceversa', canzone sull’amore universale. Non aspettatevi un'altra 'Occident… - Adnkronos : #Sanremo, @MarroneEmma al festival per la prima volta da ospite -