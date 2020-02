Coronarivrus, come sono guarite le persone dimesse dagli ospedali (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giorno dopo giorno stanno aumentando sensibilmente sia il numero dei casi accertati che quello delle vittime causati dal nuovo coronavirus emerso in Cina, ma cresce anche il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali cinesi, completamente guariti dall'infezione anche in assenza di una cura. Ecco com'è possibile. fanpage

Coronarivrus come Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronarivrus come